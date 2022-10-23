20歲內地學生墮「上海公安」電騙案　被27次轉款失$350萬

警方今日（23日）表示，於上月25日接獲一名20歲內地男子報案，誤墮電話騙案。報案人早前接獲一名自稱內地執法人員的男子來電，指其涉及一宗刑事案件。其後報案人再接獲兩名自稱內地執法人員的男子來電，要求他提供銀行戶口資料以配合調查。報案人發現銀行戶口內的款項分27次被人轉走，共損失約350萬元。



據悉，案中受害人為一名學生，他早前在家中收到一名自稱上海公安人員的來電，指他涉及內地洗黑錢活動。受害人被轉介至兩名自稱上海國家安全局官員的同黨接聽，兩同黨指示受害人交出個人及銀行戶口等資料作確認。受害人並按其中一人指示，將其內地銀行的網上銀行登入名稱及密碼，輸入一個假冒網站作調查。

其後，騙徒再指示受害人將其內地銀行內的所有錢，轉走作資產審查。受害人再按指示由其他銀行轉帳所有錢，到自己一個銀行戶口中，戶口的存款總數約320萬人民幣（折合約350萬港元）。至於本月14日，受害人發現該銀行戶口內的所有錢已被分27次轉帳到23個內地銀行戶口中，於是報案。

警方經初步調查，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。