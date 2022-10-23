32歲男涉多宗旺角車輛盜竊被捕　新手法扮車主取匙偷車　3日偷3車

警方前日（21日）在旺角拘捕一名32歲疑有黑幫背景的男子，他涉嫌與近日發生的多宗車輛失竊案及車內盜竊案有關，並利用非法取得的車輛，於九龍區內干犯多宗盜竊案。消息稱，被捕男子報稱無業，多次在停車場冒充車主取車匙把車駕走，又以車房門外插有車匙但沒鎖好的車輛作獵物，曾3天內偷走一輛的士及兩輛私家車，而且另涉多宗罪案。

被捕男子共涉嫌11宗罪被捕，包括3宗「未獲授權而取用運輸工具」、3宗「車內盜竊」、3宗「盜竊」、1宗「停牌期間駕駛」及1宗「駕駛時沒有第三者保險」的罪行，車內失竊的財物共涉及金額約13萬元。



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旺角警區情報組主管余曉妍於今日（23日）下午交代案件時指出，今年9月開始，旺角警區情報組留意到區內偷車案件有上升趨勢，當中大部分失車是停泊於路邊的電單車及私家車，案發時間大部分是深夜時分。近日情報組更發現新的偷車手法，賊人會向停車場職員冒充車主，取得車匙並將車輛駛走。此外，賊人亦會向車房門外插有車匙但沒鎖好的車輛下手，向職員訛稱是車主的友人，或乘職員不為意，直接將車偷走。

警方翻查大量閉路電視片段，經深入調查後鎖定一名中國籍男子。旺角警區刑事部於前日採取拘捕行動，在黃大仙拘捕一名32歲姓曾、報稱無業的本地男子。被捕男子涉嫌自本月17日起干犯一連串罪行，更在3天內先後偷去一輛的士及2輛私家車。涉案車輛被偷走時，車匙仍留在車上，讓賊人有機可乘。

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旺角警區重案組第一隊主管黃健熙稱，調查顯示賊人偷車後，分別駕駛相關車輛到佐敦、油麻地及旺角一帶進行盜竊，包括將車輛停泊在某商店外，之後迅速進入商店偷取手提電話，再駕車逃去。賊人亦在網上平台訛稱購買手提電話，相約受害人見面，當見面時賊人並沒下車，要求受害人將手機交給他檢查，當取得當受害的手機後，賊人便直接駕車離去。

賊人亦嘗試將偷回來的車輛改裝，並於深水埗區尋獲另一輛同款車輛，偷走對方車輛的行車證及車牌等財物，套用在自己偷回來的失車上，再用噴油改變車身顏色，企圖掩人耳目。案中警方在黃大仙區起回其中一輛失車，及在旺角區起回另外兩輛失車，發現其中兩輛車輛蒙受財物損失，車內共約值12.8萬元的貴重財物，包括手錶、手提電話及共約5,000元現金不見了。

被捕人已被暫控3項「未獲授權而取用運輸工具」罪、3項「車內盜竊」罪及3項「盜竊」罪，案件將於明日（24日）上午於西九龍裁判法院提堂。案件交由旺角警區重案組繼續調查，警方稱行動仍繼續，不排除有更多人被捕。