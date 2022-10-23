迷彩男偷手機駕的士逃影片瘋傳　警3天後拉人竟是涉多偷車案慣犯

早前網上流傳一段閉路電視片段，顯示上周二（18日）一名身穿迷彩衣的獨行男賊，假扮顧客闖進油麻地一間店舖，取走一部約值5,000元的手機，趁店員轉身即跑出店外駕的士逃去。事件一度令人以為是的士司機犯案，惟警方在3日後在黃大仙拘捕32歲涉案男子，證實他是涉及多宗偷車、車內盜竊等罪案的慣犯，並駕駛偷來之的士犯案，企圖轉移警方視線，惟最終難逃法網。



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該段偷手機的影片長約24秒，由店舖的天眼鏡頭拍攝，早前在社交網站平台瘋傳，拍攝到一名頭戴Cap帽、身穿迷彩風褸的男子，於上周二（18日）中午12時許，獨自進入油麻地廟街185號一間售賣手機及手機配件的店舖，要求查看一部價值約5,000元的Samsung手機。當時女店員應要求打開玻璃櫥窗，拿出手機給男子查看。男子翻來覆去仔細查看，其後趁女店員轉身整理櫥窗內貨品時，突然拔足狂奔走出店舖，走上停泊在店舖對面馬路的一輛的士，即時駛離現場。一男一女店員緊隨其追出，惟無法阻止的士離開，最終唯有報警求助。

警方今午開記者會講述拘捕一名32歲男子，他涉嫌與近日多宗車輛失竊及車內盜竊案有關。(林振華攝)

案發3天（21日）後，警方在黃大仙拘捕一名32歲姓曾男子，調查後相信他涉嫌與近日在旺角區內發生的多宗車輛失竊案、車內盜竊案及盜竊案有關，當中包括上述的油麻地偷手機案。警方今日（23日）舉行記者會交代案件調查詳情，表示旺角警區情報組翻查大量閉路電視片段去鎖定目標人物，當中展示的圖片，亦有油麻地店舖的影片截圖，圖中男子正是穿迷彩風褸的疑犯。



警方指被捕男子利用非法取得的車輛，於九龍區內干犯多宗盜竊案，總共涉及11宗罪，已被暫控3項「未獲授權而取用運輸工具」罪、3項「車內盜竊」罪及3項「盜竊」罪，案件將於明日（24日）上午於西九龍裁判法院提堂。