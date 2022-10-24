屯門公路4車串燒　私家車「偷雞」切入巴士專線被撞飛

今（24日）晨8時許，一輛私家車沿屯門公路往荃灣方向行駛，當駛至青龍頭對開時疑因路面擠塞，突然從最右邊的快線切入最左邊的巴士專線，一輛雙層九巴駛至收掣不及與私家車相撞，私家車被撞飛失控翻筋斗反轉，再擦撞旁邊包括農夫車在內的兩部車輛，釀成涉及4車的交通意外。私家車嚴重損毀氣袋彈出，司機一度被困，警方及救援人員趕至，協助司機離開車廂。



據車Cam片段，肇事私家車因應路面車輛收慢情況，急速切入最左邊的巴士專線，惟與巴士相撞，私家車於巴士與農夫車之間飛起，最終翻斛斗停下。

警方表示，於今晨8時49分接報，一輛巴士沿屯門公路左一線往九龍方向行駛，而涉事私家車沿屯門公路左四線往九龍方向行駛。當巴士及私家車駛至近汀九對開時，私家車懷疑切線至左一線時，與巴士相撞。私家車其後失控反轉，再撞向一輛中型貨車及一輛輕型貨車。

巴士53歲姓游男車長報稱左手受傷，被送往仁濟醫院理，車上乘客則無恙，轉乘另一輛巴士離開。而私家車49歲姓梁男司機則口部受傷，事後不宜提供酒精測試，同獲送往仁濟醫院治理。事故原因有待調查。

▼▼車Cam拍到意外經過▼▼

屯門公路的巴士專線，由掃管笏至深井一段的南行行車線，星期一至六早上7時半至上午9時正只准許巴士使用最左線（慢線），以紓緩屯門公路繁忙時段的擠塞問題。 現時每日早上約有960部專利巴士及旅遊車車程受惠，受惠乘客超過60,000人。

根據《道路交通（交通管制）規例》第12條，一般司機（巴士車長例外）除非是要避免車禍或要遵從警員指示等特殊原因，任何未領有有效許可證的車輛一概不得駛進巴士專綫，違者可被罰款2,000元。