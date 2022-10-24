尖沙咀「踩車男」身份曝光　精神異常成江湖棄卒

網上昨（23日）流傳多段影片，一名沒戴口罩的男子狂踩車頂及車頭冚，傳出連串砰砰巨響，狂男更大聲咆哮，發出仇富言論：「扮富貴」。據悉，該男子姓劉，綽號「留陰」，有黑幫「和勝和」背景，早年跟隨上水勝和頭目「大鼻」，活躍上水區，因他有不良嗜好，終日神神化化，最終被趕走，不排除他前日（22日）突然「跳掣」，行經尖沙咀加連威老道16號對開，跟停泊路邊的兩部私家車「過不去」。



加連威老道一帶天眼拍下狂男真面目。（讀者提供）

其中一名被毀私家車的車主表示，前晚將車停泊於上址，其後突然收到警方電話，指其私家車遭人刑毀，他到來驚見整部車傷痕累累，車頂及車頭冚凹陷，他指該車落地僅三年，車頂凹陷需要街「大修」，料要花費20萬元維修：「都好大鑊」，他促請警方盡快破案，還他一個公道。

兩段影片中，劉身穿白衫及外套，迷彩短褲及白波鞋，雙手插袋，向圍觀的市民「挑機」，指手劃腳稱：「你咪笑囉，X你XX」，後來他再跳起，讓雙腳用力踩向車頭冚後，即從車頭位置離開車頂，疑做完「運動」後一身汗，脫下外套後，再用力踢向車身，然後進入該間餐廳。

▼▼狂男毀車過程▼▼

警方回覆查詢時表示，10月22日晚上約9時41分接獲報案，指加連威老道16號對開有私家車被損毀。人員接報趕抵，發現有2輛私家車的車頂、車頭及車門有損毀，將案件列作「刑事毀壞」處理，交由油尖警區刑事調查隊跟進，正追緝一名年約30至40歲、胖身材男子，直至昨（23日）晚，暫未有人被捕。