COLLAR曾借場拍攝　露營車營地遭騙徒冒認訂場　涉案fb專頁仍運作

《香港01》早前報道有騙徒在facebook社交網站開設專頁，冒認是露營車營地，接受市民訂場乘機騙財，被冒認場地包括位於元朗的「農樂營」，該處曾多次借出營地讓不同電視台拍攝節目，當中包括ViuTV女團節目《我哋係COLLAR》。

騙徒開設的fb專頁聲稱能以便宜一半的價錢，提供預訂農樂營的營地服務，至少有兩批人「中招」，農樂營亦兩度報警備案，並向fb舉報涉案專頁，但該fb專頁仍然運作，農樂營希望警方徹查事件，同時呼籲市民慎防被騙。

《香港01》已就事件向警方查詢，正等候回覆。



元朗農樂營佔地6.5萬呎，提供燒烤、打麻將和卡啦OK等娛樂設施，市民可以經電子平台購買套餐，預訂留宿或開派對服務。（農樂營fb專頁圖片）

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2016年開始營運的元朗農樂營佔地6.5萬呎，總共有16間房間，並提供燒烤、打麻將和卡啦OK等娛樂設施，市民可以經電子平台購買套餐，預訂留宿或開派對服務，以留宿20小時計算，一間房間租價平均3000至4000元，疫情下露營活動漸趨盛行，農樂營變得更加受歡迎，同時曾多次借出營地予本港不同的電視台拍攝節目，包括MIRROR成員王智德（Alton）主持的《勁騎26》，以及女團COLLAR的出道節目《我哋係COLLAR》。

農樂營曾多次借出營地予本港不同的電視台拍攝節目，包括女團COLLAR的出道節目《我哋係COLLAR》。（農樂營提供）

元朗農樂營營地經理莫先生今日（24日）向《香港01》表示，本月收到客人查詢指，稱在facebook看到有專頁聲稱提供農樂營露營體驗套票，價錢僅是原價服務的一半，但由於該專頁回覆查詢時得比較慢，因此該客人便直接向農樂營了解，但農樂營經跟進後發現由始至終根本沒有跟對方合作，於是首次向警方備案。

莫又說，直至本月8日，有一家五口抵達營地，表示向騙徒專頁支付了400元，購買「純玩入場親子套票」，農樂營負責人基於營地當時客人甚少，所以向對方解釋清楚與專頁沒有合作關係，同時甘願承擔對方的損失，批准他們入場暢玩。但去到本月中，另外一家人抵達農樂營，表示已向騙徒專頁預訂了兩間房間，已繳付大約2500元，因當時營地一早訂滿，被騙家庭只能敗興而歸。農樂營留意到愈來愈人受騙，所以再次向警方備案，甚至向facebook舉報涉案專頁，但目前對方仍在運作，希望警方可以跟進案件，防止更多市民被騙。莫亦呼籲市民必須經有良好商譽的電子平台預訂農樂營服務，必要時可向農樂營查詢。

農樂營在fb專頁四度澄清沒有和相關專頁合作，呼籲顧客廣傳事件，又建議受害人聯合報警處理，務求將不法之徒繩之於法。

記者今日以顧客身分向被聲稱提供預訂農樂營服務的假冒facebook專頁詢問，對方要求提供姓名、電話和郵箱、預訂人數和日期等資料，並指接受轉數快或PayMe等方式付款，但當被問到農樂營出帖指控專頁行騙時，留言即被已讀不回；當記者嘗試追問農樂營已否認和專頁有合作關係，希望取得專頁回應，卻發現已被對方封鎖。