鰂魚涌西裝友疑餐廳擸走iPad　「緝盜帖文」限令24小時交還

鰂魚涌一間餐廳發生懷疑盜竊案，網上昨（24日）傍晚流出一條「緝盜帖文」，聲稱友人的iPad Pro餐廳內被一名「西裝友」偷走，圖文並茂揭露小偷惡行，又下達最後通牒「限你廿四小時內交返出嚟，否則你有『安心出行』洗定蘿柚」，為了令小偷得物無所用，帖文聲稱「機(iPad Pro)已鎖」，並貼出被偷iPad的定位圖，全面打「心理戰」，企圖令小偷心理防線崩潰，最終物歸原主。



▼▼案發過程連環圖▼▼

片段顯示拍攝時間於昨（24日）午1時25分，屬於午市繁忙時間，一名戴着口罩的西裝友，手持背囊，當時餐廳內人來人往，職員忙於招呼客人，西裝疑友趁機順手牽羊，把座椅上的iPad偷走，並以背囊遮掩，若無其事離去。物主後來發現iPad不翼而飛，翻看店內閉路電視片段，得見西裝友擸走iPad，連忙鎖機及將iPad所在位置截圖。

有網民帖文要求小偷歸iPad。

帖文指出被偷去的是蘋果公司(Apple)在2018年推出、12.9 吋的iPad Pro，機身外觀為銀色，配有玫瑰金色的保護套。帖文「警告」小偷：「你唔記得自己做過啲咩？而家我提一提你…你啱啱喺鰂魚涌茶餐廳偷走咗我朋友部iPad！限你廿四小時內交返出嚟(PM我)否則你有安心出行洗定蘿柚！」《香港01》記者今（25日）晨曾往該餐廳追訪，負責人婉拒。

事發於英皇道一間茶餐廳。（黃偉民攝）

事件在網上發酵，網民反應各異，有人認為：「西裝友正人渣」、「十個着西裝，八個窮啊」、「自己既品格係無價，依加品格破產，何必呢」、「有安心無所遁形」；亦有網民認為物主也有責任：「咁大意架，咁都比條西裝友用背襄遮住臘（擸）機走。」、「第一時間就報警啦，見襯呢啲POST就好好笑，成日覺得自己係聖人俾機會人」。