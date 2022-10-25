毒販涉新膠樽載$520萬K仔扮焊粉　47歲男為千元報酬收貨被捕

一名男子不但涉嫌透過快遞方式，將價值520萬元的氯胺酮毒品，從英國運送到本港，甚至利用全新膠樽和精美包裝，試圖把毒品包裝成焊粉魚目混珠，但運毒手法被海關識破，人員當場作出拘捕。



涉案47歲非華裔男子報稱無業，在案中扮演郵件收貨人的角色，收取1000元報酬，他被控「販運危險藥物」罪名，案件明日在西九龍裁判法院提堂。

涉案男子被控「販運危險藥物」罪名，案件明日在西九龍裁判法院提堂。（魯嘉裕攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任何明威今日交代案情指，人員經過情報分析和深入調查，鎖定一個源自英國、報稱載有焊粉的包裹，人員昨日在荃灣一個運遞中心對目標包裹進行檢驗，發現內有18個相信是全新膠樽，而且包裝精美，每個樽載有大約500克結晶體，根據試劑和拉曼光譜儀分析，初步相信結晶體是俗稱「K仔」的氯胺酮毒品，大約9公斤重，毒品市值520萬元，人員同日下午到深水埗展開監控運送行動，發現涉案男子收貨，等待對方完成簽收後作出拘捕，正調查案中毒品的流向。

何又說，毒販今次刻意模仿真實貨品，不但製作新樽和精美印刷招紙，而且用錫紙封口，試圖魚目混珠逃避海關截查，提醒市民切勿在不清楚貨品的屬性下協助其他人運送貨物，以及切勿輕易將個人資料和地址交給其他人，以作收取包裹，海關繼續和物流業界保持緊密聯繫，加強打擊毒販利用快遞渠道運毒，強調根據《販運危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。