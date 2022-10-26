有汗出無糧出｜粉嶺私人屋苑地盤外　半百名工人拉白布追薪

今日（26日）上午9時許，半百名工人到恒基地產粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE門口追討欠薪，多名工人在地盤外拉起寫有「有汗出！無糧出！慘！慘！慘！」的白布，並多次叫喊口號。大判公司經理其後到現場了解事件，聲稱需要兩個星期才可以出糧，隨即要求工人登記資料。惟工人拒絕，繼續在地盤出入口追薪，香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑亦到場處理勞資糾紛。



現場消息指，大判早前已向二判支付約50名工人的薪金及工料費，總共約1300萬元，惟二判卻未有向旗下工人及三判支薪，導致半百名工人到地盤追薪。據了解，受影響的50名工人主要負責鋪雲石地台及鋪路等。大判經理其後與二、三判會談約半小時後，終答允今日會先行墊支，支付所有工人的薪金；至於工料費等問題，大判會與二判私下解決。在場工人得悉消息後，即開始登記入閘及上班紀錄。



多名工人在地盤外拉起寫有「有汗出！無糧出！慘！慘！慘！」的白布，並多次叫喊口號。（羅敏妍攝）

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負責鋪馬路的工人李先生受訪稱，他一人工作養活一家四口，惟仍未收到上年10月至12月份，以及今年7月至9月份的工資，「出唔到糧好大負擔」。他有一對5歲的孖女，下年將升讀小學。李續指，共有4名鋪路工人被拖欠薪金，欠薪約48萬。