油麻地斬人｜車Cam直擊三黑衣刀手落車一刻　男途人慌忙躲避

今日（27日）上午7時許，油麻地新填地街150號發生斬人案，一名男子駕車到茶餐廳買早餐時，突然遭4名駕車前來的刀手追斬。有車Cam拍攝到事發經過，從片段可見，有一輛黑色私家車駛入油麻地新填地街150號後隨即停車，尾隨的私家車見狀即剎停並響咹。豈料黑色私家車隨即有3名身穿黑衣的刀手持刀落車跑去鏡頭左下方，相信是男子遇襲的餐廳方向。影片中，可見有男途人慌忙躲避，更聽到一名男子連呼幾聲︰「哇哇！」、數下打鬥聲，其後有另一把男聲大喊︰「X你XXX」。



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今日（27日）上午7時許，一名32歲姓吳男子駕駛平治房車到油麻地新填地街150號停車，到茶餐廳買早餐期間，突然被3名駕車前來的刀手追斬。事主逃跑，一度走入永星里，再到上海街、砵蘭街入果欄，最後負傷走到砵蘭街33A至33B號金輝大廈報警求助，自稱背部中三刀，呼吸困難。他其後清醒被送往廣華醫院治理，自行步下救護車。

初步相信涉案人士有黑社會背景，到場發現兇器被遺留在新填地街。據報刀手斬人後跑到果欄，登上一架黑色私家車逃去。警方指接獲一名32歲姓吳男子報案，指在油麻地新填地街150號對開懷疑被3名男子以一把牛肉刀襲擊，原因不明。刀手其後登上一輛私家車逃去。

警員接報到場，經初步調查，案件列傷人，交由油尖警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕，正追緝3名身高約1.7米的男子，案發時身穿黑色衣物。傷者清醒被送往廣華醫院治理。