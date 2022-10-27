元朗公路警鐵騎失控撞私家車　警員人仰車翻受傷送院

元朗公路今日（27日）發生交通意外，下午近4時，一輛警察電單車行駛期間懷疑失控，撞向前方一輛私家車後翻倒在地。車Cam片段顯示，懷疑被撞及的私家車事前沿中線行駛，後方兩輛警察電單車分別沿中線及快線駛近，其間中線的鐵騎疑收掣不及失控，突然撞向前車後人仰車翻，碎片散落一地，更有一個頭盔飛脫在地。消息稱，當時警隊護送組人員正進行訓練。



私家車車尾損毀。（梁偉權攝）

男司機指當時鐵騎車速頗快。（梁偉權攝）

現場所見私家車車尾損毀，由拖車拖走檢查。被撞男司機為一名電視台龍虎武師，事發時正準備返回公司上班。他指事發前先見到有3輛警察鐵騎由中線駛過，他讓路後由慢線轉往中線，駛過一段路程後，發現後方再有鐵騎駛近，「見佢好快嚟，無扭軚」，他見狀保持在中線未有轉向，惟鐵騎突然「撞埋嚟」。男司機指見到警員滾地數米後，倒臥地上一段時間未能站起，「諗佢應該都好傷」，又指鐵騎當時車速頗快。

警方表示，於今午3時52分接報，指元朗公路往上水方向，一輛警察電單車與私家車相撞，男警員面部及右手受傷，清醒被送往屯門醫院治理，私家車39歲姓梁男司機未有受傷。運輸署一度宣布因交通意外，元朗公路（往上水方向）近唐人新村的快線及中線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通擠塞。