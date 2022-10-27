長者墮電騙案被呃$100萬「棺材本」　最老96歲　警拘3男

電話騙案沒有遏止迹象，「老友記」不知情下誤墮電騙陷阱，一個活躍於新界北的犯罪集團透過「猜猜我是誰」方式致電多名老人家，利用長者對親友的關懷，冒認為其親友並訛稱急需用錢，指示老人家前往位置偏僻、沒有閉路電視的地方交錢，共騙取100萬元巨款，受害人事後獲悉遇騙報警求助，警方接報調查，拘捕3名骨幹成員，同時起回當中12萬元款項，正追查其他同黨下落。



元朗警區總督察（刑事）戴玉麟提醒市民主動關心親友，特別是老人家，向他們發送防騙資訊，就有機會阻止騙案發生。（梁偉權攝）

涉案3名本地男子年齡介乎39至61歲，分別報稱無業或司機等，部分人有黑社會背景，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，警方初步相信他們和本月7日至25日在新界北總區內發生的15宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，主要負責露面接收騙款，騙款大約100萬元，所有人正被扣查。

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟交代案情指，元朗警區本月收到多個「猜猜我是誰」電話騙案求助，當中涉及多名長者，他們收到騙徒電話，對方訛稱是他們的親友，以不同藉口急需大量金錢應急，例如被警方或公安拘捕，需要金錢進行擔保程序、牽涉到打鬥，因而作出賠償，要求受害人即日或翌日將錢帶到指定地方，屆時交給接頭人，金額由1.5萬至10萬元不等，交收地點通常都是位置偏僻，沒有閉路電視，以逃避警方調查。

戴又說，元朗警區十分重視案件，刑事部刑事調查支援隊第11隊聯同情報組人員展開聯合調查，經深入調查和翻閱大量閉路電視片段，成功鎖定犯罪集團成員，昨日在元朗及長沙灣作出拘捕行動，部分人交收期間被捕。人員同時起回案中12萬元款項，檢獲被捕人案發時身穿的衣物，警方相信成功瓦解一個活躍於新界北的犯罪集團，但負責致電給受害人的同黨仍然在逃，警方正追查其下落。

戴指出，案中受害人介乎66至96歲，提醒市民主動關心親友，特別是老人家，向他們發送防騙資訊，就有機會阻止騙案發生，避免其畢生積蓄被騙走，另外，警方今年7至9月接獲494宗「猜猜我是誰」電話騙案，比去年同期的113宗多出大約3倍，金額高達3900萬元，重申「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判囚10年，市民切勿以身試法。