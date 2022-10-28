首宗加密貨幣櫃員機盜竊案　兩男偷20萬元判囚19個月和23個月3週

兩名男子涉嫌前年針對加密貨幣櫃員機的漏洞，在未獲授權下提取20萬元現金，分別被控兩項「串謀盜竊」及一項「違反逗留條件」罪名，今日在區域法院被判處監禁19個月和23個月3週，警方歡迎法庭裁決，提醒市民核對清楚加密貨幣和虛擬資產交易，如有懷疑，請立即終止交易，警方繼續和持份者合作，打擊相關罪案。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察交代案情指，警方前年8月收到從事加幣貨幣交易的機構的報案，懷疑有人針對加密貨幣櫃員機，交易時進行干擾，在未經授權下偷取現金，網罪科展開深入調查和情報分析，鎖定一個集團，發現集團利用加密貨幣櫃員機的漏洞，偷取20萬元現金，這是首宗針對加密貨幣櫃員機的漏洞而犯案的案件。

人員同月13日和18日在旺角區和尖沙咀區拘捕一名本地男子和一名韓國籍男子，被捕本地男子涉嫌參與策劃、「踩線」、把風和提取現金，被捕韓籍男子則是主腦，被控兩項「串謀盜竊」及一項「違反逗留條件」罪名，案件在區域法院經13日審訊，本月7日裁定罪成。韓籍被告早前就「違反逗留條件」罪名認罪，法庭今日（28日）向兩名被告判處監禁19個月和23個月3週，法庭指控方有足夠證據顯示兩人有溝通有預謀，認知櫃員機漏洞並擔當不同角色犯案，毫無疑點裁定罪成和判處監禁。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察交代案情。（梁偉權攝）

戴指出，警方歡迎法庭裁決，並重申「串謀盜竊」屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判囚10年。市民進行加密貨幣和虛擬資產交易時應該核對清楚，並應透過可靠平台進行交易，如有懷疑，請立即終止交易，警方積極和持份者合作，打擊相關罪案。