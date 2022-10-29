海關破歷來最大宗販運冰毒　南美運港椰子水藏11億元液態冰毒

香港海關於周日（23日）在葵涌海關大樓驗貨場偵破香港有史以來最大宗販運冰毒案件，揭發一批椰子水內藏有約1.8噸懷疑高純度液態冰毒，估計市值約11億元。以檢獲量及市值計算，均為香港執法部門破獲的冰毒案件中最大。

調查揭發1.8噸冰毒於出產地南美洲一帶，市值僅1,800萬元，但於澳洲價值高達80億元，相信龐大的跨國販毒集團，將冰毒轉換成不同型態，利用海運、空運等方式，將冰毒從墨西哥運港，再轉口至澳洲，以謀取巨額利潤。海關形容情況是「毒離鄉貴」，但「道高一尺，魔高一丈」，最終被海關偵破。



海關毒品調查科高級監督李嘉明（中）、毒品調查第二組指揮官方向榮（右）和港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官歐陽文政（左）交代案情。（黃偉民攝）

10月初，香港海關與外國海關及執法機構進行情報交流，得悉一個龐大的跨國販毒集團，計劃將大批來自南美洲的毒品運港，繼而轉口至澳洲。海關毒品調查科人員加緊情報搜集，並對相關的貨運資料的分析及排查。人員於10月14日在國際機場截查一票來自墨西哥經香港轉運至澳洲的空運貨物，貨物報稱為三部大型變壓器，人員在暗格發現76公斤懷疑冰毒，市值4,600萬元。

海關其後得知該跨國販毒集團將會把冰毒轉化為液態，以海運方式偷運來港。人員在貨運資料庫中進行深入調查，並在上周四（20日）在海運預報資料庫發現一票來自墨西哥、報稱椰子水的貨物有重大嫌疑。由於來自墨西哥的椰子水十分罕見，加上對上一次運港椰子水為2016年，當時貨物只重約6公斤，從非原產地寄出重逾4噸的椰子水絕不尋常。

人員進一步調查後，發現椰子水來自一個合併貨櫃，裡面混雜了不同的貨物，而墨西哥付運人及香港收貨人皆是一間跨國大型物流公司。這種報關方式大大增加海關在審核貨物風險時的難度。人員亦發現椰子水抵港後，被存放於跨國物流公司貨倉，一周後會夾雜其他貨物入貨櫃，再以海運轉口至澳洲。海關懷疑販毒集團意圖將貨物來源地掩蔽，即俗稱「漂白」，從而減低被澳洲執法當局抽查的風險。再者，海關上網搜索，並未尋獲澳洲的收貨公司。

「椰子水」滲漏及有可疑白色結晶體

根據上述種種風險因素，港口及海域科和毒品調查科人員進行聯合行動，查驗該批來自墨西哥的海運併裝貨櫃，內有7批不同種類的貨物，其中一批為經香港轉口至澳洲、報稱為椰子水的貨物。上周日（23日）人員於葵涌海關大樓驗貨，打開貨櫃後在最深處發現報稱為椰子水的貨物。貨物放置在5塊卡板上，當中有2板、合共150箱貨物有可疑，部分紙箱上有污漬，表面亦有不尋常的白色結晶體，及後進行X光檢查後，影像與正常的椰子水有明顯不同。

人員打開紙箱後，發現椰子水瓶蓋周邊有滲漏及有白色結晶體，瓶蓋上亦有一個剪嘴，與正常椰子水有不同，懷疑販毒集團用作識別之用。人員扭開瓶蓋後，見到包裝口以透明玻璃膠密封，內有透明液體，人員抽取液體作樣本檢測，經拉曼光譜分析儀及毒品快速測試後，樣本對冰毒呈陽性。最終，共檢獲1.8噸、市值11億元液態冰毒。

兩宗案件於香港暫無人被捕

毒品調查第二組指揮官方向榮表示，兩宗案件於香港暫無人被捕。海關相信，兩案由同一跨國販毒集團所為，以海運或空運，將冰毒轉換成不同型態，混雜於不同貨物之中，試圖利用香港繁忙的物流樞紐，以魚目混珠方式偷運來港，再轉運至冰毒需求較大的國家或地區。他形容今次是「道高一尺，魔高一丈」，不論販毒集團利用何種精心設計的偷運渠道，亦難逃香港海關的法眼。

海關毒品調查科高級監督李嘉明則指出，截至今年10月，海關共檢獲5.4噸各類毒品，較去年同期的3.1噸，上升逾7年，對比去年全年的4噸檢獲量，亦有3成的升幅。其中，冰毒檢獲量亦大幅上升，截至今年10月，海關共檢獲3噸冰毒，對比去年全年1.25噸，升幅高達1.4倍。

1.8噸冰毒於澳洲市值80億港元

他指冰毒在各個國家的販賣價格有很大的差距，1.8噸冰毒於出產地南美洲一帶市值為1800萬港元，同樣份量在港大幅上升至11億港元，升幅超過61倍，若成功轉口至澳洲，市值更會高達80億港元，價值再升7倍多。他形容情況是「毒離鄉貴」，販毒集團看準毒品轉運至不同國家的龐大利潤，物色不同運毒渠道以逃避偵查，謀取最大的利潤。