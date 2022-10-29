滑翔傘失控誤降赤柱正灘　飛行員直撞建築物

港九拯溺員工會昨日（28日）於社交平台Facebook分享一宗滑翔傘意外，可見飛行員於泳灘上空徐徐飛過，最終直撞向一座建築物及降落。事發於昨午3時半，一名男子操作滑翔傘，於沙灘上空飛過，其後懷疑失控偏離飛行路線，最終誤降泳灘，其間撞向建築物，不少泳灘遊客見狀驚呼連連。飛行員著陸後自行站起，並拉扯繩索，嘗試將滑翔傘收起。他其後經救生員處理傷勢後並無大礙。



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根據香港滑翔傘協會網頁資料，港島石澳為其中一個滑翔傘飛行場地，可飛風向分別是東面及西面風向。其中西風對飛行員技術要求較高，只有極少的著陸選項，包括土地灣、爛泥灣等，即使本地飛行員亦極少使用西風場地，不適合初學者，僅限經驗豐富的飛行員。西風情況下單獨飛行，需要由香港滑翔傘協會的4級資歷或以上，不准在指導下進行飛行，亦不建議載客滑翔傘飛行。而滑翔傘飛行範圍限制於石澳一帶，赤柱已在範圍以外。

石澳滑翔傘飛行場地。（香港滑翔傘協會截圖）

石澳過往曾發生滑翔傘致命意外，去年12月23日一名飛行員駕駛Ozone Buzz Z5滑翔傘，從石澳龍脊的滑翔傘活動區起飛，計劃降落在香港島東南部的石澳後灘泳灘。起飛後不久，飛行員被發現降落並被困在香港島打爛埕頂山西面的灌木叢中。他被送往醫院救治，其後證實死亡。意外調查報告指出，釀成致命意外的原因可能是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面，造成飛行員頸部受傷。