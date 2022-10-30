珍惜生命｜中西區海濱長廊失蹤婦墮海　水警海中救起　惜送院不治

今（30日）晚9時許，警方接獲途人報案，指一名婦人在中西區海濱長廊第三段、近西區副食品市場對開墮海。救援人員趕至搜救，水警快艇在近岸邊發現有人在海中浮沉，數名警員落水協助救援，終把婦人拉上快艇再送上岸，該婦人當時已陷昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救後，證實不治。據了解，死者姓顏（87歲），為一名失蹤人士，今早她離開沙田九肚山麗坪路的住所後音訊全無，家人其後報警。警方沒有檢獲遺書，但獲悉顏婦因生活問題不開心，稍後會驗屍確定死因。



水警在海中救起婦人，當時她已無知覺，其後送院搶救。（讀者提供影片截圖）

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事發期間亦出現小波折，一輛開往現場救援的消防車，駛至中環海濱近摩天輪對出時，左前輪誤墮坑渠中被困。事件擾攘十多分鐘後，消防員用工具將消防車唧高自救，消防車最後成功脫困。

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