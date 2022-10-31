葵涌公屋單位變毒品儲存倉　警拘父女檢$5100萬可卡因

一對父女涉嫌將葵涌葵聯邨公屋單位用作毒品儲存倉庫，繼而供應給本地娛樂場所，警方毒品調查科昨（30日）晨採取行動突擊搜查單位，在屋內行李箱和行李袋檢獲59.5公斤可卡因，市值5,100萬元，當場拘捕涉案43歲父親及16歲女兒，當中父親暫被控一項「販運危險藥物」罪名，案件明日（11月1日）在西九龍裁判法院提堂。



警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗交代案情。（陳浩然攝）

警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗交代案情指，人員根據情報分析和深入調查，昨早大約7時半掩至葵涌葵聯邨展開執法行動，突擊搜查涉事一個公屋單位，在行李箱和行李袋起出59.5公斤可卡因，市值5,100萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕屋內一對父女。兩人分別是43歲運輸工人和16歲女學生，警方相信兩人負責運輸和儲存毒品。

當中父親暫時被控一項「販運危險藥物」罪，案件明早在西九龍裁判法院提堂。人員相信案中毒品原定供應給娛樂場所，是次行動堵截一批毒品流入本地市場，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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曾憲釗又說，警方發現販毒集團將自己租住的公屋單位，用作毒品儲存倉庫，以逃避警方偵查。警方提醒公屋住戶，若在公屋單位內進行不法活動，例如販毒，有機會違反《房屋條例》第283章第19條，房委會有權立即終止其租約，沒收其公屋單位，連累同住家人，市民如果發現鄰居存放可疑物品或經常有陌生人出入單位，可以致電24小時毒品舉報熱線「2527 1234」。

另外，販毒集團亦以「揾快錢」或粉飾法律後果作為招徠，利誘無固定收入或欠債人士販毒，曾憲釗重申販毒是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判終身監禁和罰款500萬元，市民切勿以身試法。