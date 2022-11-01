佐敦入屋行劫｜住客遇劫曾向鄰居求助　拍窗搏命嗌：同我哋報警啦

昨晚（31日）佐敦文華樓發生入屋行劫案。6名賊人扮送貨闖入文華樓一單位，持刀劫走200萬元財物，期間更將屋內3名男子綁起。賊人得手後離開現場，誰料警方早已埋伏，最終一網成擒。

原來遇劫單位的住客昨晚曾經拍打鄰居窗戶求救，要求幫手報警，惟隔壁的婆婆既驚惶又不清楚發生何事，所以不敢報警。婆婆受訪時坦言擔心治安：「見過係咁，仲唔擔心咩？」



事發單位隔壁的婆婆指，食晚飯時突聽到有人拍窗救助。

居於事發單位隔壁的婆婆指，昨晚（1日）7時許食晚飯期間，突然聽到有一名男子伸手拍打其窗戶，拼命叫喊：「同我哋報警啦，同我哋報警啦！」婆婆坦言當時又驚，又不清楚發生何事，未敢協助報警。據知其後由大廈看更報警求助。她表示，與事發單位的住客並不熟悉，平日出入亦沒有打招呼。

婆婆坦言在文華樓居住約30年，以往大廈平安及平靜，而事發單位7至8年前前業主賣樓後搬往元朗居住，接手的業主則將單位出租，故多了租客出出入入。劫案發生後，婆婆也擔心治安，直言：「見過係咁，仲唔擔心咩？」

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事發於10月31日，6名男子乘坐一輛的士前往文華樓，其中5名男子落車後，乘搭升降機登上一單位行劫，掠走200萬元財物。約半小時後，該5名男子離開大廈，探員即一湧而上，當場制服該5名男子及的士司機，並檢獲3把牛肉刀、1支鐵筆及大量贓物。警方經調查後，相信他們行劫13樓一單位，遂登樓調查，救出3名被索帶綁起、膠紙封嘴的男子。

遇劫住宅單位位於文華樓13樓，由5名年約20至30歲的年輕男女租住。事發時，警方在屋內救出3名男子（23至29歲），他們被人用索帶綁起、膠紙封嘴，幸無受傷。據了解，3名受害人中，其中2人為租客、剩餘1人為朋友；其他租客當時並不在屋內。