英皇劫案｜警再拘2巴裔漢　涉「踩線」及落手行劫　至今5人落網

本月10日，尖沙咀廣東道8號英皇鐘錶珠寶發生劫案，兩名南亞裔持刀賊劫去一條約值2,200萬元的玉石頸鏈，得手後登上接應私家車逃去，警方繼早前拘捕3人後，本周一和今日再拘捕多2人，令被捕人數增至5人。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。



警方早前拘捕涉案3人，圖為其中一名被捕人。（資料圖片）

警方表示，人員經深入調查及情報分析後，本周一（10月28日）在葵涌安蔭邨以涉嫌「串謀行劫」罪名拘捕一名19歲非華裔青年，他已獲准保釋候查，需於本月下旬向警方報到，另外，今日（11月1日）亦在尖沙咀區以同一罪名，拘捕一名37歲非華裔男子，他正被扣留調查。

據了解，被捕2人均是巴基斯坦裔。其中19歲涉案青年，持有香港身分證，懷疑在案發前「踩線」探風；至於涉案的37歲男子則持「行街紙」，懷疑是當日持刀進入金舖行劫的疑犯。

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本月10日中午時份，兩名南亞裔男子進入店內，先要求店員從櫥窗取出一條擺放在櫥窗、約值2200萬元玉石頸鏈，查看期間，其中一名男子從背囊取出一把牛肉刀指嚇職員，閃電取走頸鏈，得手後登上接應私家車迅速逃去，警方案發後展開「捷進行動」，在全港各主要幹道截查可疑車輛，並在渡船角文蔚街3號對開檢獲懷疑涉案私家車，並在車內搜獲一把懷疑犯案時使用的利刀。

被劫去的翡翠頸鏈圖片。(林振華攝/資料圖片)

人員經深入調查後，本月11日在天水圍一個單位拘捕一名28歲非華裔男子，涉嫌「行劫」罪名，另外，人員本月19日在九龍城一間酒店，以同一項罪名拘捕一名23歲非華裔男子，另一名24歲非華裔女子則涉嫌「協助罪犯」罪名被捕，3人都是巴基斯坦裔。

該名28歲非華裔男子及24歲非華裔女子已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到，至於該名23歲非華裔男子已被暫控一項串謀行劫罪，案件本月21日在九龍城裁判法院提堂。