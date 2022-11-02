貨Van爆軚行駛擦出火花　後車疑邊駕駛邊拍片　專家︰或涉危駕

網上近日瘋傳一條「人肉車cam」影片，顯示一輛已打死火燈的客貨車在「爆軚」的情況下，仍然沿住本港一條馬路快線行駛，導致車軚甩脫，車軨磨擦地面火花四濺，過程疑被鄰線司機從後拍下。短片吸引大批網民留言討論，有人認為客貨車司機應更換後備車呔，現時強行駕駛損壞車軨，反而最終或要拖車。亦有網民注意到拍片者涉嫌駕駛期間拍攝，刑責隨時比客貨車司機更重。

有看過相關影片的汽車專家表示，相信客貨車已經行駛一段時間，所以車軚脫落，車軨磨擦地面產生火花，更有機會釀成火警，但如有辯解理由，未必觸犯法例，至於後方司機若駕車期間分神拍攝，則涉嫌干犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪名。



涉事「人肉車cam」影片於上周五（28日）上載至Facebook，片長大約3秒，上載者沒有交代事發地點、日期和時間，但根據拍攝環境相信發生在本港晚上時分，片段為後方一車輛拍攝，拍得一輛已打死火燈的客貨車沿住快線無視「爆軚」行駛，車軨一直磨住地面，擦出不少火花，引來拍片者「爆粗」批評。

大批網民紛紛留言討論，有網民認為客貨車司機其實可以先換上後備車呔，繼而繼續駕駛，但現時強行駕車，車軨受到損壞，最終需要拖車了事，形容對方因小失大，更有人笑言「識揸車一定係行軨」、「擦出愛火花」。

但亦有網民注意到拍片者涉嫌一邊駕駛，一邊拍攝，相信對方分心使用手機拍下過程，指出可能都要「食告票」、「你（拍片者）都要小心駕駛」。

香港汽車會會長李耀培認為，涉事輕型貨車司機並非完全做錯，但安全駕駛意識不足，反而拍片司機觸犯法例。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培：客貨車司機安全駕駛意識不足

香港汽車會會長李耀培看過相關影片後表示，涉事客貨車司機已經亮起死火燈，相信知道「爆軚」，但片中車軚脫落，令到車軨磨擦地面，繼而火花四濺，相信行駛一段時間，司機未必知道「磨車軨」一事，情況非常危險。李又指車底有油缸、油喉和電線，火花可能會燒到相關易燃零件，繼而釀成火警，加上若磨到煞車喉管有機會破裂，令到煞車系統失靈。

李認為，客貨車司機並非完全做錯，但安全駕駛意識不足，應該要同時打左燈，示意中線和慢線司機讓位，讓自己駛到慢線停車處理，至於有否觸犯法例，李指出本港沒有規定駕駛期間車輛故障就一定要立即停車，涉事客貨車司機可以辯稱停在快線會阻塞交通易生危險，正找機會駛向慢線，未必觸犯法例。

後車司機或涉危駕

拍片者方面，李指對方連同自己車輛倒後鏡一併拍攝，估計為駕車司機，應該慢駛讓客貨車由快線駛向中線，最後停在慢線，惟司機疑一邊駕駛，一邊分神用手拍攝，涉嫌干犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪名。