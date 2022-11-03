筲箕灣內地男被斬涉金錢糾紛　警拘兩黑幫男涉意圖傷人　今午提堂

上周三（10月26日）晚上11時47分，一名23歲內地男子行經筲箕灣東大街4至10號東寶大廈地下對開時，被7名男子用利刀圍斬及拳腳襲擊。一眾兇徒得手後登上黑色私家車驅車逃去，男事主左眼及左前額裂傷，清醒送往東區醫院治理，他現時已出院。

警方調查後，發現案件涉金錢糾紛，前日（1日）以「意圖傷人」罪拘捕2名25歲本地男子，二人分別為案件主腦及協助逃走的司機，均有三合會背景，案件由東區警區反黑組接手調查。



東區警區總督察（刑事）)張恒暉（左）及反三合會行動組主管高級督察陳詠琳（右）現向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

東區警區反三合會行動組主管高級督察陳詠琳表示，警方翻查大量閉路電視片段及深入調查後，發現案件因金錢糾紛引起，並成功鎖定是次傷人案的策劃人身份。警方前日（1日）突擊搜查葵青區兩個住宅單位，拘捕2名本地男子，他們報稱職為廚師及店務員，分別為案中主腦及協助逃走的司機。



二人均有三合會背景，現已被暫控落案「意圖傷人」罪，將於今日（3日）下午在東區裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方會繼續追查在逃人士。

東區警區總督察（刑事）張恒暉強調，《侵害人身罪條例》，意圖傷人是非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁，市民切勿以身試法。警方對黑社會及暴力罪案絕對零容忍，將會繼續打擊暴力罪案及黑社會活動。

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事件發生於上周三（10月26日）晚上11時47分，一名23歲內地男子行經筲箕灣東大街4至10號對開時，突然有7名男子從一輛車中跳出，手持利刀向他圍斬。一眾惡煞得手後登上車輛驅車逃去。男事主額頭及手受刀傷，救護員到場為他急救，所幸仍然清醒，送往東區醫院治理。警方封鎖現場調查，現場遺下刀套及血漬等。