入境處拘2人　涉嫌將外賣平台帳戶轉售或租借予非法勞工

入境處於今（4日）在葵涌區及天水圍區進行一個拘捕行動。行動中，人員拘捕了兩名本地人士，涉嫌將外賣平台帳戶轉售或租借給非華裔非法勞工在港工作。其中一名19歲被捕男子由入境處人員押離石籬 (一) 邨石安樓住所，並搜出一部手提電話等證物。



人員搜出一部手提電話等證物。（陳浩然攝）

入境處特遣隊副指揮官伍至朗表示，涉案港人先在外賣平台成功註冊帳戶，再將帳戶轉售或租借給非法勞工使用，而非法勞工利用所獲得的帳戶去接取訂單，在餐廳領取食物，再運送其到顧客指定地址，以賺取由外賣平台所提供的酬勞，大約20至25元不等。部分案件中，有外賣平台所提供的薪酬會由帳戶持有人及非法勞工去拆帳，亦都有案件指該薪酬均全數給予非法勞工。

入境處透過收集線報等方式，不時在不同區域如食肆熱點截查可疑人士，拘捕從事外賣的非法勞工。經深入調查，懷疑有部分帳戶持有人轉售或租借予非法勞工用。處方在過往執法行動中，亦曾拘捕懷疑中介人士，撮合擁有帳戶人士及非法勞工，而該名中介人為南亞裔免遣返申請者，本身亦從事外賣員工作。至於他們的拆帳方式，仍有待調查。

為了保障本地勞工的就業機會，入境處一直致力於打擊非法勞工，亦有密切留意懷疑有非法勞工去送遞外賣食物，並積極地採取執法行動。在2022年1月至今，入境處人員進行了50次相關行動，並一共拘捕16名懷疑從事外賣員的非法勞工，該16名被捕人士為南亞裔人士，當中有15名為免遣返申請者。另外，入境處人員致力遣送一些免遣返申請被拒人士盡快離開香港，以保障大眾利益。在過去幾天，人員已進行9次相關行動，一共遣送20名曾經在香港提出免遣返申請但不被確納的非法入境者或逾期逗留人士，該20名人士為南亞裔人士，包括16男4女，當中有曾經干犯刑事罪行並完成刑期人士。

根據香港入境條例第115章第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。 違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。如果有人將外賣平台帳戶交給非法勞工作使用，等同協助及教唆非法勞工去從事外賣工作，其需要面對同樣嚴重刑責。就著以上情況，入境處曾經向外賣平台作出溝通，亦都有提供建議給平台以完善措施，包括對運送食物途中的外賣員進行實時突擊檢查，以及對部分可疑帳戶作出凍結，望能杜絕有非法勞工利用香港人帳戶從事外賣員工作。