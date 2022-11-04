九旬翁中電騙以為愛孫陷牢獄需保釋　被呃3萬元　警拘兩無業青年

警方前日（2日）接獲一名91歲老翁報案指收到騙徒來電，騙徒自稱其男孫朋友，指其男孫因涉及刑事案件需繳交保釋金。其後騙徒親自到老翁位於屯門區的住所，騙取3萬元現金。老翁付款後與家人聯絡發現受騙，遂報警求助。騙徒同日下午再致電老翁冀騙取更多保釋金，屯門警區刑事部聯同屯門分區特遣隊隨即進行埋伏，當騙徒再次到受害人住所時，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲姓方及一名21歲姓甘涉案本地男子，二人報稱無業，現正通宵扣留調查，案件交由屯門警區刑事支援隊跟進。



屯門警區刑事調查隊第5隊督察霍靉琳交待案情。（陳浩然攝）

屯門警區刑事調查隊第5隊督察霍靉琳指，經調查及分析後，發現有騙徒針對區內長者落手，利用長者關心家人的愛心，使用不同方式及藉口進行金錢要求，於是進行調查及收集情報，並展開拘捕行動。行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。



此外，類似以「猜猜我是誰 」電話騙案的案件日前在大埔同樣發生，大埔警區已拘捕一名21歲男子。警方正調查兩單案件的關聯性，亦會檢視是否有更多受害人與該3名被捕人士有關。

警方亦強調，電話騙案手法層出不窮，當中包括假扮受害人的親屬、朋友及業務伙伴致電受害人，亦以不同原因訛稱自己需要現金應急，指示受害人保持通話，並要求將金錢存到指定的銀行戶口、將現金放置特定地點，或親身交給同黨。

警方呼籲，市民切勿將金錢存入陌生人帳戶或公眾地方；切勿交出銀行帳戶號碼或網上理財密碼；若來電者已經挾持子女、親戚或朋友，請立即報警；切勿輕信騙徒說話，有需要時可致電子女、親戚或朋友求證；切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；提醒身邊較少閱讀報紙或電視的長者。如懷疑受騙，市民請即致電24小時「防騙易」熱線18222。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高可被判囚10年。