老翁智破「猜猜我是誰」電騙助警拉人　3男收1,000元犯案被捕

「猜猜我是誰」電騙案頻生，東區警區刑事部於本周二（1日） 及前日（3日）分別收到一名85歲老翁及一名71歲老翁報案，指收到騙徒來電，訛稱其兒子因為被捕而需要繳5萬元保釋金。其中一名老翁不虞有詐，被騙5萬元後報警求助；另一名老翁則識破騙徒身份，協助警方將騙徒緝拿歸案。其後警方於兩名老翁報案後翌日，分別北角一住所及炮台山一快餐店，以「以欺騙手段取得財產」拘捕3名本地男子，年齡介乎17至35歲，其中兩名被捕人士有三合會背景。



東區警區（刑事）總督察張恒暉（右）及東區警區重栽案組第一隊督察賴境耀（左）交待案情。（陳浠文攝）

東區警區重栽案組第一隊督察賴境耀指，第一宗案件發生於本周二（1日）上午11時，一名85歲老翁收到騙徒來電，訛稱其兒子被捕，要求繳付5萬元保釋金，老翁不虞有詐，將款項交予上門索錢的騙徒，惟老翁事後與家人聯絡，發現受騙，立即報警求助，警方亦立即展開調查。騙徒於翌日（2日）上午約9時再次致電老翁，企圖再騙取更多金錢。東區警區刑事部隨即展開埋伏，當騙徒於下午再到老翁位於北角的住所時，上前拘捕一名20歲姓黃男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，人員在他身上搜獲3部手提電話。該名被捕男子報稱無業，有三合會背景。他現已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

而第二宗案件則發生於前日（3日）下午3時，一名71歲老翁收到騙徒來電，同樣是訛稱其兒子因為被捕而需要繳5萬元保釋金。但由於該名老翁並沒有子女，他以不同方式拖延騙徒，同時與警方聯絡。東區警區刑事部收到報案後隨即部署埋伏，於翌日（4日）中午，當兩名騙徒到達炮台山一快餐店向老翁索取現金時，當場將他們拘捕，並在他們身上搜獲3部手提電話。兩名騙徒分別為17歲姓杜青年和35歲姓梁男子，報稱職業為侍應和無業，其中一人有三合會背景。二人暫控「以欺騙手段取得財產」罪，將於下周一（7日）於東區裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方將繼續追查其他在逃人士。

警方相信3人是屬於不同三合會背景的詐騙集團，他們的角色包括向受害人收取騙款及監察收款過程，其中一名被捕人於上月20日亦因類似案件而被捕。根據現有的趨勢，警方相信該類騙案是部分三合會團伙的收入來源之一，將會繼續追查上述案件犯罪集團及背後組織，不排除有更多人被捕。

東區警區（刑事）總督察張恒暉指，警方能夠成功破案有賴市民協助。他指兩名市民均十分機警，全程配合警方，最終能將犯人繩之於法，十分感謝他們的協助和幫忙。張恒暉提到，東區警區發現近接獲電話騙案的數目有明顯上升的趨勢。為有效預防市民受騙，東區在今年9月展開「防騙盾」行動，透過社交媒體、街頭宣傳及定期社區活動，密集式向區內市民提高防騙意識。另外，東區警區聯同立法會議員、區議員、滅罪會成員等進行防騙活動。

張恒暉提醒，市民一旦收到不明來電報稱親友涉及刑事案件需要保釋金，切記保持冷靜，向親友確認其是否安全，或與身邊家人商量。如有懷疑，應立即致電警方防騙熱線18222。而且多關心和多聯絡長者，以防受騙。

警方呼籲年輕人切勿有「搵快錢」心態，以免被黑社會及犯罪集團招攬，墮入法網。正如今次案件，若被捕人成功收取騙款，將獲得1,000元報酬。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

市民若借出個人戶口予犯罪集團，則有機會干犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條的「洗黑錢」罪， 最高刑罰為監禁14年，市民應切勿以身試法。