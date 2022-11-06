觀塘女助母「爭老公」　與小三街頭纏打　被圍婦：救命啊打死人

觀塘發生因感情糾紛引發的街頭打鬥案。昨（5日）網上瘋傳兩段短片，可見一對中年母女疑為「爭老公」，與小三在街頭大戰。3女扭作一團，互扯頭髮。被兩人夾擊的女子後來遭壓制在角落，被打至衣衫不整，更被人用「組合拳」掌摑及猛打腹部，直喊：「救命啊，打死人」。其間一名男子多次勸阻無果，只好報警處理。警方調查後以涉嫌在公眾地方打架拘捕3女。事件中被圍女子頭及嘴受傷，母女則頭暈，均送院治理。



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昨晚（5日）有網民上傳兩條長約1分鐘的片段，可見於觀塘牛頭角道裕民中心3座對開行人路，1名啡衣女子與2名穿黑衣的女子在街頭糾纏扭打。啡衣女先抓住對方一名女子的頭髮猛扯，對方受制下只能彎腰。另一名身材較高的黑衣女子見狀加入戰團，連環向啡衣女掌摑及打頭。雙方邊罵邊打，最終演變成三人互扯頭髮的角力。

啡衣女以一敵二，但雙拳難敵四手，漸落下風，最終被壓制至一個角落。當時一名男子疑上前欲勸阻，對出掌的女子指手劃腳一番無果，只好拿出電話報警。而拍片者目擊打架經過，驚訝不已，戲謔稱﹕「三個一齊打，好X精彩」。

及後，啡衣女在角落被壓制，身材較高的黑衣女見有機可乘，即時使出「組合拳」猛打啡衣女腹部及頭部，啡衣婦不停呼救，更一度喊「救命啊打死人」。該名男子再上前勸阻稱已報警，惟無阻3人繼續纏打。

事發於昨晚（5日）8時許，警方接獲報案，指上址對開有人打鬥，人員經初步調查，相信一名姓譚（59歲）女子與另一名姓文（譯音）的40歲女子，因感情問題發生爭執及打架。消息指，譚婦懷疑丈夫與文婦有染，為「爭老公」而動武。其間，譚婦的姓姚（30歲）女兒亦加入戰團助母。最終，警方到場調查，以涉嫌在公眾地方打架拘捕3女。姓文女子的頭及嘴受傷，另外2人則頭暈，均送往聯合醫院治理。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。