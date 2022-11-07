拳拳到肉｜的士司機遭惡乘客12鎚打頭　遇襲因詢問目的地？

網上日前流傳一段的士司機遭惡乘客出「連環拳」狂毆臉部的影片，可見男乘客在短短15秒內連出12拳擊向司機，打至其臉歪身倒，眼鏡飛甩。3名乘客事後離開車廂，相信未有支付任何車資。警方證實當日接獲報案，司機稱原來3名乘客上車後沒有說明目的地，的士行駛約百米後，司機出言詢問，結果便遭拳打。事件中暫無人被捕。

不過，從片段中，可聽到在的士行駛時，有人疑曾說過「新田公路」，後來又再補充一個地點，一名語帶不滿的男聲回稱﹕「你唔好嚟到呢度先講啦，如果要去邊度！」隨即便發生司機遇襲事件，故不少網民質疑是司機態度欠佳而惹禍。



「四眼」男司機遭前座1名男乘客施展「連環拳」瘋狂打頭，短短15秒連中12鎚，眼鏡亦被打至飛脫。（網上影片截圖）

警方回覆《香港01》查詢時表示，於9月30日晚上約11時40分接獲一名姓趙男的士司機報案，指3名男乘客在油麻地甘肅街與彌敦道交界登上其的士後沒有説明其目的地，報案人把的士駛至上海街時，向乘客再次詢問後被其中一名男乘客以手襲擊。該3名男乘客其後下車向彌敦道方向逃去。報案人口部受傷，清醒送往廣華醫院治理。經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

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