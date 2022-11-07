毒品快餐車狂飆11公里自炒撞欄　4男女同涉販毒被捕　最細15歲

一輛「毒品快餐車」今日（7日）凌晨在尖沙咀行駛期間違反交通規例，因而引起警方注意遭到截查，惟該輛私家車無視警方指示及追截，橫衝直撞大約11公里，車上人士甚至將毒品拋出車外，打算「毀屍滅跡」，惟最終在長沙灣失控「自炒」撞欄停下，而被拋出車外的毒品亦被尋獲，估計約市值近50萬元。車上四名男女均涉販毒被捕，年紀最細只有15歲，而28歲男司機更另涉「狂亂駕駛」罪。



西九龍總區交通部人員今日凌晨5時許在尖沙咀漆咸道南及柯士甸道交界巡邏期間，見到一輛私家車違反交通規例，於是上前截查，但私家車未有按指示停下，反而開車企圖逃走。警員隨即展開追截，私家車沿漆咸道南往公主道、太子道西、荔枝角道、黃竹街及長沙灣道逃去，其間在公主道疑把一個紙袋拋出車外，最終私家車在長沙灣荔枝角道888號對開失控撞向鐵欄後停下，逃走路線全程約11公里。

人員在公主道地上檢獲237.9克懷疑霹靂可卡因、101.6克懷疑可卡因、131.2點二克懷疑冰毒，毒品總市值共約48.7萬元。

車上四名男女全部被捕，其中28歲姓何男司機涉嫌「狂亂駕駛」及「販毒」，另外兩名本地男乘客及一名本地女乘客年齡介乎15歲至31歲，亦涉嫌「販毒」被捕，所有被捕人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區重案組第3隊跟進。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動， 同時警方重申，販毒屬於嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。