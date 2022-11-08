元朗屯門斬人｜反黑組再拘3男　至今10人被捕　最細16歲

元朗及屯門於前日（6日）凌晨，接連發生「點錯相」的黑幫傷人案，據悉涉及尖沙咀「新義安」及「和合圖」仇怨。警方表示，新界北總區反三合會行動組接手追查後，先於過去兩日（6日至7日）於全港多區拘捕7名男子（22至42歲）；及至今日（8日）凌晨，再於觀塘、將軍澳及天水圍區拘捕3名男子（16至34歲）。10名被捕人士全涉「傷人」及「刑事毁壞」，現正被扣留調查。



消息稱，兩宗案件的傷者均被「點錯相」惹血光之災。尖沙咀「新義安」為報復對家，近日經常派刀手駕車殺入新界，只要認出是對方的車輛，便會動手。

前日凌晨1時許，姓扶（22歲）青年與3名友人在屯門遊車河，當駛至蝴蝶灣公園對開時，扶男獨自往公廁小解，詎料突有8名惡煞衝入廁內，其中2人手持牛肉刀，並壓住男事主的手臂，質問他是否認識一個人，又問：「你有冇跟人？」男事主連番否認，掙扎期間被對方鎅傷手臂，留下約10厘米長傷口，事後連撲4間醫院求醫。據了解，扶男與友人均無黑社會背景。

及至同日凌晨近4時，元朗發生「閘車」斬人血案。一名有荃灣「和勝和」背景的姓陳（37歲）男子，據悉早前向「和合圖」人士借車駕駛。事發時亦疑被「點錯相」，當駛至大棠路時遭「新義安」三車前後包抄，復遭 8至10名惡漢扑毀「大銀幕」及車窗，刀手向他亂刀狂斬，他身中多刀，負傷駕車由友人陪同到博愛醫院求醫；疑兇則四散逃去。