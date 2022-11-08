警筲箕灣破非法賭檔拘131人最大95歲　違防疫例發128張定額罰款單

有犯罪集團涉嫌利用筲箕灣多個商住大廈單位經營非法賭檔，警方今日（8日）展開突擊搜查，以「非法經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」罪拘捕單位內131名本地男女 ，當中128人為賭客，年紀最大達95歲。同時，警方向違反防疫規例的被捕賭客發出128張定額罰款通知書，每人罰款5000元。



東區警區行動主任胡敏怡總督察表示，警方於本年6月接獲情報，指筲箕灣東大街59至99號的商住大廈中，有非法集團在多個單位經營賭檔，並從中收取賭客費用獲利。警方於今日（8日）下午約2時展開代號「奪帥」的反非法賭博行動，於大廈5個單位內，以涉嫌「非法經營賭博場所」拘捕3人，另以涉嫌「在賭博場所內賭博」罪拘捕128人，他們同時同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被票控定額罰款通知書。

案中131名被捕人的年齡介乎為34至95歲，包括72男59女，大部份人報稱無業，現正仍被扣留調查。在行動中，警方亦檢獲32張麻雀枱、62副麻雀，以及總值約11萬元的現金及籌碼，案件將交由東區警區特別職務隊第二隊跟進。

東區警區行動主任胡敏怡總督察向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬元及9個月。