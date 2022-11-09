鐵騎車隊大埔穿插狂飆遭交警訓斥　警拘兩司機包括帶頭69歲退休漢

69歲鐵騎士帶「P牌仔」在大埔飛馳，遭交警訓斥的網片成為城中熱話，鐵騎士的鹵莽行為，遭網民一面倒遭撻伐。警方表示，11月7日留意到相關短片，顯示今年10月30日，一輛電單車涉嫌在大埔汀角路高速超車，並在其他車輛中間左穿右插，嚴重危害其他道路使用者安全。警方高度重視案件，新界北總區交通部經調查後，昨日（8日）拘捕兩名分別69歲及31歲電單車男司機，他們涉嫌「危險駕駛」，被通宵扣查；相關車輛被扣查。



警方呼籲，曾於案發時經過相關地點的道路使用者或其他市民，如有關於此案的資料，請致電3661-3916聯絡新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員。

警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。根據《道路交通條例》，任何人干犯「危險駕駛」，最高可被判罰款2.5萬元、監禁3年及停牌最少6個月

相關「車cam」片段相信是帶頭電單車所拍攝，10月30日下午3時許，當時鐵騎車隊沿汀角路往大埔工業邨行駛，途至汀角路及南運路交界燈位時，帶頭電單車接連在四車之間穿插、又於兩條行車線左搖右擺，期間有交通警員見狀，立即登上鐵馬追截，最終電單車在汀角路及大發街交界，因應交通燈號而停車，被交警員截獲。

交通發現帶頭的光頭男司機，為69歲退休人士，車隊中更有「P牌」新手司機，立即連環爆出金句訓斥光頭漢，「玩到好似舞龍咁喎！你69歲仲咁樣揸法！？」、「乜嘢假期都唔係咁玩啦！你咁樣左穿右插！」、「啲𡃁仔P牌，炒埋一碟，五個死晒呀你知唔知呀！」、「如果唔係個燈口，我追你唔到添啦阿叔！」等。