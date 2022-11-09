匡智會松嶺二校女教師寄多封匿名信　指控校內虐兒　涉兩宗罪被捕

嚴重智障兒童學校大埔匡智會松嶺二校，近期被爆出多宗懷疑虐兒個案，令社會重度關注。由於案件性質嚴重，新界北重案組接手跟進，經深入調查後，警方懷疑該校一名48歲女教師偷拍學校教學影片、非法盜取學生資料及製作匿名信，再寄給家長、辦學團體及傳媒機構，而信中指控大部份誇張失實。警方於本周一（7日）以「不誠實取用電腦」及「浪費警力 」罪拘捕該名女教師。

消息指，被捕女教師以署名「前TA」寄出多封匿名信予家長，而信中的片段均經過剪輯。警方調查發現未經刪剪的原片內容，並非信中描述的情況，懷疑她捏造事實。



警方檢獲檢獲用作製作匿名信的電腦、打印機、相關證物。

新界北總區重案組總督察武少禧交代案情指，警方於8月24日接獲松嶺二校一名家長報案，指收到匿名信，內容指控學校多名現職或已離職的教職員在校內虐待小童。8月至10月期間，多名家長、辦學團體匡智會及教育局亦收到多封匿名信、相片及經刪剪過的片段，內容大致指特定教職員在校內虐兒，以及相關校內行政問題。

由於指控嚴重，新界北總區重案組於8月接手跟進，並向匿名信內所提及的每一名教職員及小童家長作出調查，警方又翻查大量學校紀錄，發現信中指控大部份誇張失實，匿名信中內的影片，為4年至8年前錄製，部分被指控的教職員當時並不在場。

警方其後檢取該校今年6月至8月所有閉路電視，警員經日以繼夜審視1.9萬小時影片後，暫時未有發現違法行為。警方向律政司索取意見後，認為未有足夠證據證實信中指控。武少禧指，匿名信指控針對校內管理層及特定教職員，故不排除有人因工作安排、對上司及同事不滿，繼而製作片段，指控他們虐兒。

警方拘捕該校48歲女教師。

警方經深入調查，鎖定該校一名48歲女教師，涉嫌製作及寄出相關信件。探員於11月7日以「不誠實取用電腦」及「浪費警力 」罪拘捕該名女教師，並在其辦公室及住所，檢出製作匿名信的電腦、打印機、相關證物。警方相信她偷拍及偷錄學校教學影片、非法盜取學生資料及電腦資訊，繼而製作匿名信，再傳送予家長及傳媒機構。被捕女教師在該校任職10年，教授音樂及語文課。她現正被拘查，不排除稍後有更多人士被捕。

武少禧強調，保護兒童是警方非常關注的議題，而兒童眼中會視大人為威權，當他們受虐時，不會覺得是大人的錯，反而覺得是自己犯錯。所以警方會高度關注每一宗虐兒案件，並採取零容忍態度。

警方呼籲及歡迎市民舉動虐兒罪行，但不容許有人濫用舉報機制、捏造事實，從而達致個人報復目標。警方指，製作同發布匿名信會令家長及公眾感到恐慌及無助，市民大眾亦會對學校及整個機制失去信心。警方強烈譴責這種不負責任的行為。