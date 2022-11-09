消防處搗2非法加油站　檢獲8,500公升柴油　市值逾$18.2萬

消防處在深水埗區搗破兩個非法加油站，檢獲大約8,500公升柴油，市值大約18.2萬元，同時發現兩部油缸車及大批非法入油工具，截獲兩名男女，懷疑與案件有關，消防處將會向他們作出檢控。



消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（9日）中午在深水埗區一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動，並在達洋路搗破兩個非法加油站，檢獲約8500公升柴油，市值大約18.2萬元，人員亦發現兩部油缸車及大批入油工具，並截獲1男1女懷疑與案件有關，他們涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。

為了保障公眾安全，消防處已經暫停相關危險品車輛的牌照，一經定罪，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品，同時消防處檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重，市民可致電消防處24小時熱線「2723 8787」，舉報懷疑非法加油站。