涉迫女顧客試身後即繳租婚紗費　海關拘太子婚紗店女東主

海關昨拘捕太子一間婚紗租賃店的女東主兼銷售人員，涉嫌使用具威嚇性營業行為銷售婚紗租賃服務，在顧客試穿婚紗後迫使他購買租婚紗服務，又擅自在顧客的信用卡戶口扣取一筆租婚紗費，違反《商品說明條例》。



海關早前接獲舉報，指太子一間婚紗租賃店的47歲女負責人兼銷售員涉嫌對一名女顧客施加不當影響，女負責人在顧客試穿婚紗後，迫使她購買婚紗租賃服務，無視對方表明無意購買租賃服務，只會支付所需試身費用，但女負責人擅自在顧客的信用卡戶口扣取一筆婚紗租賃費用，海關人員經調查後昨日拘捕女負責人，現正保釋候查，案件仍在調查中。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，根據《條例》，任何商戶如使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳「crimereport@customs.gov.hk」舉報懷疑違反《條例》的事宜。