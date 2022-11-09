入境處搜食肆拘27黑工及8僱主　包括11名免遣返聲請者

入境處由本周日至今日（6日至9日），一連4日於全港各區展開反非法勞工行動，共搜查39間目標食肆，拘捕27名非法勞工及8名僱主，其中包括11名曾在本港逾期逗留或非法入境後，提出免遣返聲請的人士，目前其中10人已被遣返出境。



入境處特遣隊副指揮官李烱超表示，被捕的27名非法勞工中，包括4男23女（年齡介乎25至60歲），25名為非華裔人士，來自印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉及越南，被捕時正從事洗碗及廚房工作，日薪平均由200元至350元不等，工時每日超過10小時；被捕的8名僱主中，包括2男6女（年齡介乎42至54歲），均為香港居民。此外，入境處會積極追查黑工活動，並向商戶派發宣傳單張，提醒僱主聘用非法勞工為非法行為。

李烱超續指，有11名被捕的非法勞工分別於2018年至2021年期間，被發現在香港逾期逗留或非法入境，及後提出免遣返聲請，其中7男3女的聲請不被確立，當中7人目前正上訴，2人提出司法覆核。李相信聲稱人士趁個案被處理期間，利用滯港的空檔時間從事非法工作，目前已成功遣返該10名人士，部分曾干犯刑事罪行而被判監，並已服役完畢；而就今年而言，入境處在食肆所拘捕的非法勞工中，有7成半為非華裔人士，當中近4成半為免遣返聲請人士。