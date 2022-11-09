尖沙咀地盤墮鋼筋擊斃男工　遺孀兩月前方來港團聚　泣訴：好無辜

尖沙咀亞士厘道一個地盤昨日（8日）發生奪命工業意外，約30條鋼筋從一樓墮下，擊中地面一名42歲姓黃男工人，男工人被壓住身體多處受傷，救出送院後證實不治。男死者遺下一名內地妻子及13歲在學女兒，家中一片愁雲慘霧，遺孀泣訴丈夫離世「好無辜，無緣無故」，慨嘆自己兩個月前方從內地來港與丈夫團聚，希望能給予女兒一個美好家庭，未料丈夫驟然離世。



男工人送院後證實不治。（資料圖片／翁鈺輝攝）

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43歲男死者王嚴然，據悉由二判承建商聘請，於地盤從事消防喉舖設工程，早年與妻子在內地結婚，並育有一個女兒。黃太向《香港01》記者表示，丈夫及女兒於約5年前來港生活，與家姊同租深水埗一劏房單位居住，自己則於內地照顧父母。黃太表示丈夫一直為家庭支柱，生活十分艱苦，早幾年大部分時間需由其家姊代為照顧女兒。直至兩個月前，黃太持雙程證來港照顧女兒，並希望能給予女兒一個完滿家庭，未料昨日突然傳來丈夫離世惡耗。

黃太談及丈夫離世，泣訴「好無辜，無緣無故」。（梁偉權攝）

黃太指當時收到消息趕往醫院，得知丈夫被數十支鋼筋壓中，每支均需要由兩名救援人員一同搬起，丈夫於半小時後終獲救出，惟當時已失去知覺，送院後證實不治，黃太泣訴意外「好無辜，無緣無故」，又稱目前仍未敢將丈夫死訊告知身處內地的年邁父母。黃太指目前丈夫的僱主表示會負責殮葬費及協助申請關愛基金，惟慨嘆未來家庭前路茫茫，「唔希望影響到小朋友（未來）」。