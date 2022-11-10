車CAM直擊│的士司機為爭3元車資　不惜犯法爆粗怒罵年輕客

的士司機向乘客爆粗，有可能觸犯法例。網上流傳一條僅長約1分鐘的車CAM片段，可見該鏡頭裝設在一輛的士的車頭，拍攝車內司機及乘客。該片段之初，可見的士後座的年輕男乘客，自行在身上搜索一番，再向的士司機聲稱「爭3蚊」，不足以付清車資。然而的士司機立即爆粗，隨後指令乘客「八達通呀」，惟乘客仍指「無呀」，更令司機怒極，態度更加惡劣，並稱「我車返你落去!」的士司機全程不斷用粗言辱罵乘客，亦順便大罵該地方；乘客則處於下風，默默低頭沒有回應。最終片段尾聲時刊出「字幕」交待結果，稱「結果，比人X完一輪，返回上車的地點，再要比埋身上緊餘的$26蚊才可以落車，完」。車CAM片段時間顯示為2021年，而地點則不明。



不少網民閱畢片段後，為乘客感到不值，亦認為的士司機為3元爆粗罵客，相當不智。亦有網民認為，既然載返原點，即是司機未能履行載乘客到指定地點的工作，質疑為何要付26元車資。

有的士司機認為，其他欠三元相當小事，不明為何該位行家小事化大，「平時收貼士都唔止啦，何況人地唔似特登玩嘢，何必玩人呢?好無品下」。他向乘客教路，如果真的沒有現金或相關的電子支付，大可致電家人朋友求助；最壞打算，最多打999報案，待警員到場協助。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士司機在作為該等司機時，須有禮貌及守規矩，亦不得無理延誤行程。違例者一經定罪，最高可處罰款$3,000及監禁6個月；同一條例亦規限乘客的一般行為，包括不可使用不良或冒犯性的語言、或作出不守規矩的行為。

《道路交通條例》亦列明，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付合法車費，並且意圖逃避繳付合法車費而租用的士；不誠實地設法逃避繳付他依法應付的合法車費。