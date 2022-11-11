車cam直擊西貢私家車逆線行駛撞車後逃去　57歲男司機涉3罪被捕

東九龍總區交通部留意到一段網上短片，片中一輛私家車於11月5日晚上約11時，沿西貢大網仔路與西沙路交界迴旋處行駛期間逆線行駛，撞及另一輛於該迴旋處行駛中的私家車。

經調查後，人員今日（11日）上午在牛頭角區以涉嫌「危險駕駛」、「發生意外後沒有報告」、「發生意外後沒有停車」拘捕一名57歲姓丘男司機。該名被捕司機已獲准保釋候查，並需於1月中旬向警方報到。



網上流傳的車cam片段顯示，一輛私家車駛入迴旋處時送線行駛。（車CAM追蹤YouTube頻道短片截圖）

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網上流傳的車cam片段顯示，涉事私家車駛入迴旋處時逆線而行，其後撞向另一輛私家車的車尾；被撞的私家車車cam亦錄下事發情況，顯示到肇事車輛撞車後隨即駛離現場。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為, 除了對其他道路使用者構成危險, 更往往是引致嚴重交通意外的真正原因, 警方必定嚴正執法, 絕不姑息。

警方重申，罔顧法紀的危險駕駛行為對行人及其他道路使用者構成嚴重安全風險。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁三年及罰款2萬5千元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。