17歲輟學少女淪新義安運毒「死士」　公屋當倉庫分銷$23.8萬毒品

有未成年少女涉嫌被黑社會招攬成「死士」販運毒品。警方今日凌晨（11日）在秀茂坪進行拘捕行動，掩至安達邨一單位突擊搜查，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名去年輟學的17歲少女，並檢獲約75克懷疑霹靂可卡因及約230克俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值約23.8萬元。消息指，案件涉及黑幫新義安在背後操控，警方正追緝幕後黑手歸案。



秀茂坪警區反三合會行動組主管盧業威督察表示，警方較早前收到線報，指有黑社會涉嫌操控未成年少女於秀茂坪區進行販毒活動。經深入調查及連日埋伏行動，成功鎖定疑犯身份，今日（11日）凌晨在秀茂坪截查一名17歲少女，並搜查其位於安達邨的住宅單位，檢獲75克懷疑霹靂可卡因及約230克俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值約港幣23.8萬元。警方逐以涉嫌「販毒」將其拘捕，她現正被扣留調查。

警方經進一步調查，發現被捕少女已於去年輟學，報稱無業，案中以自家公屋單位作毒品儲存倉庫，主要工作負責包裝及分銷毒品，供應給九龍區市場的固定客源，她被捕時正外出「帶貨」。

盧業威續指，不法分子以數千元至數萬元不等作酬勞，引誘被捕少女加入黑社會，充當運毒「死士」，參與高風險的販毒工作，而行動仍然進行中，警方會循案件幕後主腦及少女何時參與相關販毒活動等方向調查，不排除有更多人被捕。據了解，涉案黑社會社團為尖沙咀新義安。

警方呼籲市民，特別是青少年切勿為「搵快錢」而以身犯險，斷送前程。警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。