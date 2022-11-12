沙田警區交通日打擊違泊　一連三日發2,437張「牛肉乾」

沙田警區人員一連三日（9至11日）聯同新界南總區交通部、沙田警區軍裝巡邏小隊、交通管制隊及交通隊人員在區內進行「交通日」。行動中，警員共發出2,437張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車。此外，警方亦發出9張傳票，主要涉及在行人路上騎踏單車、晚間騎踏單車時未有配備照明系統及的士違反營業守則等。行動期間，人員亦發現4部遺棄電單車，已轉介相關部門跟進。



警方表示，警員在區內多個交通黑點，包括下城門道，安睦里及恒明街一帶的學校區域採取嚴厲執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法的意識，保障市民安全，而是次行動主要針對區内違泊引致交通擠塞、在非停車處違例泊車及在雙行泊車等違法行為。

（警方提供）

警方呼籲，違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全，市民切勿以身試法。

警方又提醒市民，如有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走，呼籲駕駛人士切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。