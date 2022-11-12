警追查屯門兇殺及點錯相傷人案拘9男女　16歲少年被控兩傷人罪

警方就早前屯門警區發生的兩宗兇殺及傷人案，昨日（11月11日）展開代號「犁庭掃穴」的拘捕行動以打擊三合會活動，於全港多區以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「傷人」罪共拘捕8男1女，年齡介乎16至38歲。被捕人士分別涉及兩宗案件，包括8月6日發生的青菱徑謀殺案及11月6日蝴蝶灣公園傷人案，其中一名16歲男童已被暫控兩項傷人罪。



11月6日凌晨1時許，屯門發生一宗「點錯相」的傷人案，一名姓扶（22歲）男事主與3名友人在屯門一帶遊車河，4人皆沒有黑社會背景。當車駛至屯門蝴蝶灣公園外，男事主獨自到上址公廁小解，詎料突然有8名惡煞走入廁內，其中兩人手持長約20厘米的牛肉刀脅持，掙扎期間被對方的牛肉刀鎅傷手臂，留下約10厘米長的傷口，事主連撲4間醫院求醫。警列作「襲擊導致身體傷害」及「傷人」案處理。

屯門警區刑事總督察譚子偉表示，警方調查後，相信11月6日傷人案與個人爭執有關，因目光問題而起。有人利用黑社會背景，作出報復「吹雞」，其間「點錯相」，意外令一名22歲無辜男子手臂受傷，反黑組探員當日（6日）已拘捕4名涉案男子，及後再鎖定案件主腦，昨日（11日）於屯門、天水圍、 荃灣區拘捕7名男女，部分被捕人有新義安黑幫背景，目前被通宵扣查。

16歲少年被控兩傷人罪

另外，警方再拘捕多兩名男子（年齡介乎16至23歲），涉及8月6日屯門青菱徑發生的一宗謀殺案，23歲男子涉嫌謀殺及傷人拘捕，現正被扣留調查。16歲男童則涉嫌傷人被捕，已被暫控兩項傷人罪，今日（12日）上午在屯門裁判法院提堂。案件至今總計11男被捕，當中8人已被起訴。

事發8月6日凌晨2時，屯門青菱徑一食肆對開，22歲姓梁男子與友人慶祝生日期間與人發生爭執，3男懷疑被人以硬物襲擊受傷，其中梁男昏迷被送往屯門醫院治理，留醫兩天後不治。屯門警區反三合會行動組第一隊正積極調查案件。警方不排除稍後有更多人被捕。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電6148 1800與調查人員聯絡。

警方呼籲，世界盃臨近，呼籲市民外出消遣時，要避免光顧無牌場所，警方將繼續高調執法，打擊暴力及黑社會，並針對黑社會收入來源。