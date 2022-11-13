車Cam直擊｜港女搭的士無錢畀　稱月花萬元Call車　咒司機撞車死

昨日（12日）Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」流傳兩段影片，一名港女乘的士疑無錢付車資，與的士司機爭執，最終要警方到場處理，女子向警員聲稱：「無任何一個的士台唔識我囉，我一個月搭萬幾蚊的士。」女子下車後更咒罵司機「轉頭撞車死」。影片在網上惹起熱議。



二人在等候警察期間，繼續爭執，女子向司機表示：「唔好玩啦。」

綜合網上兩段影片的內容及上載者的留言，當時一名女子乘的士歸家，但到達目的地後，才發現身上沒錢付車資，要求歸家拿錢，司機則反建議女子叫家人前來付款。女子不忿，疑一度聲稱被人非禮、強姦，司機於是報案求助。

二人在等候警察期間，繼續爭執，女子向司機表示：「唔好玩啦。」司機隨即反駁：「我問你畀錢，你無錢畀我，又話我非禮，又話我強姦你，又話挾持，咁樣叫我玩你？我掂又無掂過你，咁你無錢畀我，咁我唔報警咁點？」女子隨即答道：「咁慢慢等（警察）囉。」

司機其後再說：「我做生意我無錢收咁點阿？你夜晚返工無錢收，你返嚟為興趣啊？唔好玩啦。你無錢畀話返上屋企，個個客都咁，咁我唔使做啦，我去邊到搵你？」

其後多名警員到場處理事件，女子一度啜泣，並向警員稱：「我日日都係Call車，你可以Check任何一個的士台，無任何一個的士台唔識我囉。我一個月搭萬幾蚊的士，我日日都搭的士出入。」在場警員多番安撫其情緒，一名女警亦上前解釋：「香港好多的士司機，佢唔認識都好正常，佢亦都唔會查每一個乘客係咪坐萬幾蚊的士架。」

女警隨後叫女子的父親支付車資，女子聞言不忿，即說：「仲要畀佢啊？」她下車後更指罵司機「你仆街啦，你轉頭撞車死啊。」影片隨即完結。