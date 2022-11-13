油麻地列車出軌甩門│港鐵：佐敦至荔景服務續暫停　將維持至今晚

港鐵發生嚴重事故，今早（13日）早約9時30分，荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車「甩門」，現場所見至少四道車門甩脫，肇事列車車頭出現損毀，港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵現正進行搶修及調查，涉事列車需回車廠檢驗，相信需要較長時間的修理工作。

事故令港鐵服務大受影響，其中佐敦往返荔景站的列車服務仍暫停，港鐵正提供免費接駁巴士；而中環站往返佐敦站列車每6分鐘一班，荔景往返荃灣站列車則每8分鐘一班。港鐵表示正全力進行檢查維修，預計上述的服務安排將維持至今晚稍後時間。



人員下午繼續於現場搶修。

港鐵於下午5時表示，受事件影響，荃灣綫的服務有所改動，港鐵現正提供免費接駁巴士來往荔景站和佐敦站，市民亦可以用鐵路網絡其他替代路線乘搭港鐵，其他路線服務正常。港鐵亦會按需要加密其他路線班次。

以下是荃灣綫的服務安排：

- 來往荔景至佐敦站暫停服務。除荔枝角、長沙灣和深水埗站外，其他車站的乘客可使用其他替代路綫乘搭港鐵。港鐵公司現提供免費接駁巴士（詳見下文）

- 來往荔景至荃灣站維持 8 分鐘一班車

- 來往佐敦至中環站維持 6 分鐘一班車

港鐵現正提供免費接駁巴士，來往佐敦至荔景站：

可上落客：茘景、太子、佐敦站

只可落客：美孚、茘枝角、長沙灣、深水埗、旺角、油麻地站

港鐵表示團隊正全力進行檢查維修，預計上述的服務安排將維持至今晚稍後時間，會繼續與公眾保持溝通。

涉事列車車頭損毀，港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀。（網上圖片）

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐向受影響乘客及傷者致歉並表示慰問，指今早約9時30分，一架荃灣綫往中環方向的列車，進入油麻地站時，車長聽到聲響，首2卡車廂進入月台後停低，車務控制中心收到信息後，啟動處理程序疏導乘客。

經初步調查，發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵現已進行搶修及初步調查，現階段調查工作正進行中，包括了解入站時停頓原因，並會向車長索取更多資訊，以了解月台及路軌旁有什麼設備要進行修復。涉事列車需回車廠檢驗，相信需要較長時間的修理工作，有進一步調查結果會作通知。

黃琨暐向受影響乘客及傷者致歉並表示慰問。（鄭嘉惠攝）

資深土木工程師倪學仁表示，如果只是路軌受損的話，港鐵工程人員可以進行更換，過程不算複雜，不過假若涉事路軌事前要固定在石屎結構上，一旦今次事故中石屎都一併受損，港鐵其中一個方案就是進行石屎修補，但石屎需要一段時間才能承受路軌，不論港鐵使用哪一個方案，油麻地站明日返工返學繁忙時段前能否開通，至今都是未知之數，建議市民預留較多時間留意事態最新發展，一旦未能開通，都相信港鐵會提供接駁巴士服務，由於返工時間變長加上有機會塞車，市民應該提早出門，以策萬全。