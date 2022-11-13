油麻地列車出軌甩門│港鐵：需較長時間修理　佐敦至荔景服務暫停

港鐵發生嚴重事故，今早（13日）早約9時30分，荃灣線油麻地站一列往中環方向列車「甩門」，現場所見至少四道車門甩脫，肇事列車車頭出現損毀，港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵現正進行搶修及調查，涉事列車需回車廠檢驗，相信需要較長時間的修理工作。

事故令港鐵服務大受影響，其中佐敦往返荔景站的列車服務仍暫停，港鐵正提供免費接駁巴士；而中環站往返佐敦站列車每6分鐘一班，荔景往返荃灣站列車則每8分鐘一班。



涉事列車車頭損毀，港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀。（網上圖片）

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐向受影響乘客及傷者致歉並表示慰問，指今早約9時30分，一架荃灣綫往中環方向的列車，進入油麻地站時，車長聽到聲響，首2卡車廂進入月台後停低，車務控制中心收到信息後，啟動處理程序疏導乘客。

經初步調查，發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵現已進行搶修及初步調查，現階段調查工作正進行中，包括了解入站時停頓原因，並會向車長索取更多資訊，以了解月台及路軌旁有什麼設備要進行修復。涉事列車需回車廠檢驗，相信需要較長時間的修理工作，有進一步調查結果會作通知。