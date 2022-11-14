港鐵油麻地站出軌甩門｜荃灣綫服務恢復正常　頭班車如常開出

昨日早上（13日）港鐵油麻地站列車出軌「甩門」嚴重事故，導致荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務暫停，直至昨晚收車時仍未能恢復。港鐵表示「有信心」能於今早恢復服務。及至今日清晨約5時，港鐵宣佈，經港鐵工程人員通宵努力，油麻地站的復修工作已經完成，荃灣綫列車服務今早將回復正常，頭班車將按時間表如常開出。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌「甩門」▼



事故發生於昨日早上約9時半，荃灣綫一列駛往中環方向的列車，駛入油麻地站月台時出軌，有車門甩脫，一名老婦手部擦傷送院，750名乘客疏散。事後荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務即時停頓，港鐵在太子站、佐敦站、荔景站提供免費接駁巴士疏導乘客。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌「甩門」▼



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港鐵昨日交代事件時表示，涉事列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，路軌旁亦有金屬設備損壞。經初步調查後，發現列車與底旁金屬結構裝置有碰撞，導致列車偏離，晚上收車後再進行詳細調查。昨晚10時許，列車移離月台，運往荃灣車廠檢查。港鐵指，十分重視事件，已就事件展開深入調查，並已通報機電工程署及運輸署，就事故為乘客帶來不便深感抱歉。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



▼11月13日，港鐵在列車出軌後提供免費接駁巴士服務▼

