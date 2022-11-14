港鐵油麻地站出軌甩門｜乘客怕遲到提早出門　憂稱：唔好企近車門

昨日（13日）港鐵油麻地站列車出軌「甩門」嚴重事故，導致荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務全日暫停。幸經港鐵人員搶修後，今早（14日）服務終能回復正常，頭班車如常開出，秩序大致良好。不少搭頭班車上班的乘客，均特意提早起床留意最新消息，萬一未能通車，即會更改行程，「驚（遲到）㗎，搭巴士（時間）唔準確！」有乘客對事件感到憂心：「最穩陣企返喺中間扶手位！」



《香港01》記者今早前往油麻地站視察，清晨約5時40分市民可進入站內，5時50分閘機開啟，搭客可入閘進入月台；而前往中環方向的頭班車，則如常在6時01分開出。現場可見，有港鐵職員及警員在站內戒備，維持秩序。涉事往中環方向月台，幕門則未見異樣或有損毀痕跡，但出事路軌可見更換了不少新的金屬扣。

在銅鑼灣上班的譚先生指，等了5至6分鐘才有車，感覺班次減少或較慢，「預鬆咗少少時間！」他指如未能通車，只好改搭巴士。他又指事件令人憂心：「都驚㗎，冇人會知道發生咁嘅事，上年12月銅鑼灣站都發生過，唯有將來唔好企咁近車門、或者每一卡列車接駁位，最穩陣企返喺中間扶手位！」

油麻地站出事路軌，可見更換了不少新的金屬扣。（陳永武攝）

從事飲食業的乘客區小姐，亦在油麻地站搭頭班車，準備前往柴灣上班。她表示，今早特意提早十多分鐘起床，留意港鐵最新消息，萬一未能恢復通車，便會改搭巴士，「驚（遲到）㗎，搭巴士（時間）唔準確，我返7點，自己預準啲時間囉！」

油麻地居民陳先生亦慣常搭頭班車返工，清晨5時便起床「睇手機、睇新聞」，他指如列車服務未能恢復，便會步行往佐敦站搭車去中環，「預咗時間，睇下有冇車開，趕住開工。」在中環上班的鄭小姐同樣提早起床，「係麻煩少少，但冇辦法啦。」

+ 4

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌「甩門」▼



事故發生於昨日早上約9時半，荃灣綫一列駛往中環方向的列車，駛入油麻地站月台時出軌，有車門甩脫，一名老婦手部擦傷送院，750名乘客疏散。事後荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務即時停頓，港鐵在太子站、佐敦站、荔景站提供免費接駁巴士疏導乘客。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌「甩門」▼



+ 5

港鐵昨日交代事件時表示，涉事列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，路軌旁亦有金屬設備損壞。經初步調查後，發現列車與底旁金屬結構裝置有碰撞，導致列車偏離，晚上收車後再進行詳細調查。昨晚10時許，列車移離月台，運往荃灣車廠檢查。港鐵指，十分重視事件，已就事件展開深入調查，並已通報機電工程署及運輸署，就事故為乘客帶來不便深感抱歉。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



+ 10

▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



▼11月13日，港鐵在列車出軌後提供免費接駁巴士服務▼

