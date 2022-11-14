騙徒假扮北角實體找換店　港男匯$250萬人仔　踩上真店始知被騙

騙徒手法層出不窮，甚至「做足全套」博取目標人物信任。有騙徒假扮北角一間實體找換店，附上懷疑偷拍得來的公司商業牌照副本，在通訊軟件訛稱經營網上電匯服務，有港人朋友信以為真，將至少250萬人民幣匯至「假找換店」，經折算後大約275萬港幣，惟遲遲未收到匯款後到真店了解，驚揭自己遇騙而報警。警方正跟進案件，暫時未有人被捕。



事主及其友人前往警署協助調查。

消息稱，34歲姓馮男子和騙徒在網上相識數年，最近打算將至少250萬人民幣電匯至內地，款項約值275萬港幣，騙徒獲悉後自稱經營網上電匯業務，並向事主傳送其公司商業牌照的副本，登記地址是北角堡壘街23號地下一間找換店。事主認為對方可信，於是按照指示，分兩次將巨額人民幣存入該間網上找換店，完成匯款後不但未能收到款項，而且未能與對方取得聯絡，於是今早11時許和友人親自上門了解，但負責人翻查紀錄後發現並無接過生意，建議事主報警求助。

警員接報到場調查，初步相信相信有騙徒偷拍該間實體找換店牌照，繼而冒認身分行騙，於是安排事主及其友人前往警署協助調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由東區警區刑事調查隊第7隊跟進，正追查騙徒和騙款下落。