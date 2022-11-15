違泊引警注意揭車藏收債工具兼毒品　兩收數男涉６宗罪被捕

新界北總區交通部人員前日（13日）下午在屯門青山公路大欖段一帶進行交通執法期間，發現一輛違規停泊的私家車，上前截查時揭發另涉罪案。警方調查後發現，該輛私家車的行車證和車牌不符，車內藏有懷疑非法收數工具和小量毒品，車上兩名男子疑與4宗淋紅油刑事毁壞案件有關，共涉6宗罪被捕。



涉案男子涉嫌6宗罪名被捕。（警方提供）

警方表示，事發時該輛私家車涉及違泊而引起警員注意，上前截查後，發現車牌與登記資料不符，警員詳細搜查後，在車內檢獲約4.3克懷疑大麻，市值約800元；另有兩樽紅油、兩支打火機燃料、一支松節水以及一疊收數紙，懷疑用作不法用途，案件交由屯門警區反三合會行動組第2隊接手調查。

車上34歲姓布男司機及30歲姓廖男乘客涉嫌與上月及本月在屯門區內的4宗淋紅油刑事毁壞案件有關，人員以涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時無第三保險」、「行使虛假文書」、「藏有危險藥物」、「管有工具適合作非法用途」及「刑事毁壞」共6罪拘捕兩人，他們現正被扣留調查。

警方呼籲青少年切勿為賺取快錢而參與非法收數活動。刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法，同時，為了杜絕不法之徒進行非法收債活動，大廈保安人員應時刻提高警覺，防止未經授權及可疑人士進入大廈。居民應提高警覺，如在大廈內發現任何可疑人士，應立刻通知保安人員及報警求助，警方會繼續積極打擊非法收債活動，並呼籲市民於借貸時必須提高警覺。