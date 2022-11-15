警大嶼山打擊違泊發188張定額罰款　66歲男駕電動單車涉4宗罪被捕

大嶼山警區交通執行及管制隊、交通隊及軍裝巡邏小隊人員今日（15日）在區内舉行交通日，主要針對涉及違例泊車引致交通擠塞、在非停車處違例泊車及沒有遵從交通標誌等交通問題。行動中共發出188張定額罰款通知書及30張傳票，並拘捕一名駕駛電動單車的66歲男子，他涉嫌違反 「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險汽車而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」等4宗罪，其電動單車亦被扣查。男子現已獲准保釋，須在11月下旬向警方報到。



警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例，強調會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。

警方表示，今日行動發出的188張定額罰款通知書及30張傳票，主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌、在沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛的士、未持有有效封閉道路許可證、沒有展示有效行車證、超速、車輛移動時使用流動電話及在行人路上騎單車等。其中一輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛被帶到車輛檢驗中心作進一步檢驗。

警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。