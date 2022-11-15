網上低價賣Hermès拒面交　海關放蛇網購搜屋　拘47歲女檢$75萬貨

網購盛行當中騙案頻生，海關昨日（14日）主動出擊，喬裝顧客進行網上試購，揭發有人以低價發售包括LV、Chanel、Hermès等名牌手袋，賣家更拒絕當面交收，惟實際上以折扣價售賣懷疑冒牌手袋和飾物。海關調查後今日突擊搜查位於西貢的住宅單位，檢獲380件懷疑冒牌物品，包括名牌手袋、銀包和飾物，估計市值約75萬元，行動中拘捕一名47歲報稱無業的女子。



被捕女子涉嫌以預購作招徠，以正價貨品約三份之一及四份之一的價錢售賣懷疑冒牌手袋和飾物。（陳傲淇攝）

+ 1

香港海關版權及商標調查科高級督察蔡俊威講述案件詳情，指海關人員利用大數據系統追查和分析可疑帳戶的資料，作出針對性的調查和部署，初步調查發現，有賣家在網上開設帳戶，以預購作招徠，以正價貨品約三份之一及四份之一的價錢售賣懷疑冒牌手袋和飾物。海關發現該名賣家以不同理由要求顧者於指定銀行帳戶繳款，並以速遞方式送貨，避免以面見形式進行交易，從而令消費者未能親身檢查貨品真偽。

經深入調查，海關人員昨日喬裝顧客進行網上試購，並突擊搜查一個位於西貢的住宅單位，檢獲該批懷疑冒牌物品，並拘捕涉案的47歲女子，該女子報稱無業，而有關網上平台經營近一個月，海關暫未收到買家投訴，案件仍在調查中。據了解，女子發售的手袋包括假冒Goyard 、LV、Chanel、Celine、Hermès等國際名牌產品。

海關留意到近年涉及網上消費種類繁多，當中包括透過網上平台預訂不同類型的活動，例如演唱會、主題公園門票等，海關呼籲消費者作出購買決定前，要留意條款細則，細心閱讀網上平台所提供貨品或服務的使用限制、售後服務、或者退款安排，保留預訂記錄，以便萬一發生糾紛時追討。另外，由於網購平台多數為第三方，所以海關呼籲消費者如果有疑問，應該主動向主辦機構查詢。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪或網站，進行網上購物時，應留意網店的歷史、賣家的信用評價和是否只提供單一付款方法，並要小心比較貨品的價錢，以減低誤購冒牌物品的風險，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

海關亦提醒在網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品,即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。 市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑侵權活動。