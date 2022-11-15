荔枝窩水上巴士起火147人上岸　電池充電肇禍　有乘客無救生衣穿

荔枝窩穿村水上巴士今午（15日）4時許發生火警，該輛兩層高的荔枝窩穿村水上巴士完成綠色水上生態遊後，載着142名乘客和5名船員返回沙田77區梯台，途經荔枝莊對開時，上層前方位置突然起火，船員自行用滅火筒將火救熄，無人受傷，連人帶船安全返回目的地，全部乘客悉數上岸。消防接報到場調查事故原因，初步相信一顆用作八達通收費機的電池充電期間肇禍，火警原因無可疑，正檢查船上另一顆同類型電池。

有乘客表示，事發時船上眾人紛紛穿上救生衣，但有少數乘客稱並獲得救生衣。



消防到場調查事故原因，初步相信一顆用作八達通收費機的電池充電期間肇禍，火警原因無可疑。（林振華攝）

和朋友結伴參加生態遊的乘客梁太表示，生態遊每周二和周四舉行，乘客早上9時在沙田77區梯台上船，可以選擇前往荔枝窩、吉澳或鴨洲，水上巴士屆時接載乘客上船和下船，大約下午5時返回沙田77區梯台，自己和朋友則前往吉澳，意外時正值回程。

梁太憶述案發經過時指，自己和友人坐在上層較後位置，突然前方位置傳出黑色濃煙，乘客紛紛穿上救生衣，但自己和少數乘客並無獲得救生衣，她自己雖然不懂得游泳，但因朋友獲得一件救生衣，笑言「有咩事大家攬住」，其間有水警經過，在對方的護送下返回碼頭。